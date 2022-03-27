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Бойовики "ЛНР" планують "референдум" щодо входження до складу РФ

Ватажок бойовиків вже натякає, що знає яким буде результат "референдуму". 

Бойовики "ЛНР" планують "референдум" щодо входження до складу РФ
Фото: ТАСС

Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про плани провести «референдум» щодо входження терористичного утворення до складу Російської Федерації.

Про це повідомляє «Интерфакс».

«Думаю, що найближчим часом на території республіки буде проведено референдум, на якому народ реалізує своє абсолютне конституційне право та висловить свою думку щодо вступу до РФ. Я чомусь впевнений, що це саме так і буде», - сказав Пасічник.

Нагадаємо, що станом на ранок 27 березня відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково обмежено подачу води на Золоте, села Гірської громади, проблеми з подачею води є також в Сєвєродонецьку та Лисичанську.

Також Луганський державний медичний університет переїхав на Рівненщину у зв’язку з воєнними діями.

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