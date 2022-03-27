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На ЧАЕС змінили персонал, який працював від початку війни

Мер Славутича намагається домовитися з окупантами про ротацію що десять днів.

На ЧАЕС змінили персонал, який працював від початку війни
Фото: пресс-служба президента

На Чорнобильській атомній електростанції, захопленій російськими військовими, вдалося змінити персонал, що працював там від 24 лютого. Про це повідомив міський голова Славутича Юрій Фомічев в ефірі загальнонаціонального телемарафону, пише "Українська правда".

"Щодо ротації персоналу, нам справді вдалося замінити ту зміну, яка опинилася в перший день масштабного вторгнення, 24 лютого, на Чорнобильській АЕС. 26 днів усі працівники станції перебували там в заручниках. Нам вдалося частково замінити людей, щоб вони повернулися до своїх родин. Ми знайшли добровольців – вони справжні герої, як і ті, хто був там у цей час. Але це вже свідоме рішення людей: поїхати працювати на Чорнобильську АЕС, розуміючи, що це може бути надовго. Ми ведемо постійні діалоги, що ротацію робити частіше. Щоб це було не 20 днів, а хоча б удвічі менше і ще частіше. Про повноцінне відновлення системи роботи й заміни персоналу поки що не йдеться, але про частішу ротацію перемовини тривають", - зазначив мер.

Він додав, що зв'язок з тими, хто перебуває на ЧАЕС, періодично підтримується за допомогоюстаціонарних телефонів.

Нагадає, в інтерв'ю LB.ua Юрій Фомічев повідомляв, що переговори з окупантами щодо подальшої ротації персоналу тривають. Очільник міста пропонує змінювати працівників ЧАЕС що 10 днів.

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