Патріарх Варфоломій завтра зустрінеться з українськими біженцями у Варшаві

Візит глави Вселенського православ'я до Польщі триватиме два дні.

Православна церква Польщі оприлюднила дати візиту Вселенського патріарха Варфоломія. Канцелярія православного митрополита Варшавського і всієї Польщі повідомила, що Святіший Патріарх Константинопольський Варфоломій відвідає Польщу 28-29 березня 2022 року.

"Зустріч з вірними відбудеться 28 березня (понеділок) о 9:30 у храмі с. Яна Клімака (св. Івана Ліствичника, – ред.) у варшавському районі Воля (ul. Wolska 138/140, – ред.) та о 17:00 у храмі Софії – Премудрості Божої на вул. Пулавська 568 (ul. Puławska 568, – ред.)", – йдеться у комюніке на сайті церкви.

Нагадаємо, патріарх Варфоломій прибуває до Польщі, щоб підтримати біженців з України. Відвідини відбудуться на запрошення президента Республіки Польща Анджея Дуда та Блаженнійшого митрополита Варшавського і всієї Польщі Сави.

Відомо, що від початку війни Польща прийняла вже понад 2 млн українських біженців.

Польська автокефальна православна церква – помісна православна церква в Польщі, яка посідає 12-те місце в диптиху автокефальних помісних церков. Використовує у своїй літургії візантійський обряд, польську, церковнослов'янську мови та юліанський календар, є частиною Східного християнства.