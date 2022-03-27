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Луганський медуніверситет евакуйовано на Рівненщину

Наразі навчання проходитиме в дистанційному форматі.

Луганський медуніверситет евакуйовано на Рівненщину
Фото: Рівненські новини

Луганський державний медичний університет переїхав на Рівненщину у зв’язку з воєнними діями.

Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

«Для них уже знайшли приміщення. Керівництво та викладачі – в обласному центрі. Приймаємо і перших студентів. Працюємо і над переміщенням науково-технічної бази. Наразі навчання проходитиме в дистанційному форматі. Практичні заняття відбуватимуться на базі медичних закладів області», – написав Коваль.

Також Коваль висловив сподівання, що відкриття вищого навчального закладу на Рівненщині дасть можливість впроваджувати сучасні методи діагностики та лікування на базі закладів охорони здоров'я області.

Нагадаємо, що через велику кількість українських біженців у Варшаві відкриють українську школу.

Раніше повідомлялося, що у 13 областях країни відновлено освітній процес у школах.

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