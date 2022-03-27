У КМДА заявили, що у столиці стало більше працюючих магазинів, СТО, перукарень

У Києві поступово відкриваються приватні комерційні заклади.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

Так, 26 березня у місті працювали 650 продуктових магазинів, 300 кав’ярень, 360 станцій техобслуговування авто, 185 перукарень, близько 50 автомагазинів, 8 ярмарків та 33 столичні ринки та інші установи і організації.

У застосунку «Київ Цифровий» є мапа бізнесу столиці, який зараз працює. Мапа також доступна за посиланням.

Нагадаємо, що ввечері 26 березня було відновлено електропостачання у Святошинському районі Києва після пошкодження, яке сталося внаслідок бойових дій у передмісті.

Також у Києві з 28 березня відновлюють роботу Центри надання адміністративних послуг.