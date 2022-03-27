Бійці "Азову" звільнили від окупантів Вільхівку на Харківщині

26 березня бійці ТрО "Азов" звільнили від окупантів село Вільхівка на Харківщині. Про це у телеграмі повідомила пресслужба Збройних Сил України.

"В ході наступальної операції ТрО "Азов" Харкова звільнили Вільхівку. Знищили 70 окупантів, 3 одиниці техніки. Віджали трофейні КШМ та МТЛБ, взяли в полон 27 орків", - йдеться у повідомленні.

ТрО "Азов" Харків виклали у своєму телеграм-каналі повне відео зачищення населеного пункту.

Нагадаємо, 26 березня українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець Сумської області. Холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію. Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси