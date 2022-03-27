Ввечері 26 березня у звільнений від російських окупантів Тростянець на Сумщині була спрямована колона гуманітарної допомоги.

Про це повідомив у телеграмі голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні наш Тростянець та Боромлю звільнили ЗСУ спільно з місцевими мешканцями. Низько вклоняємося місцевим загонам тероборони та усім, хто допомагав звільняти громади. Як тільки військові дали дозвіл цивільним, ми виїхали туди з гуманітарним конвоєм. Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки", - написав він.

Фото: t.me/Zhyvytskyy/1370

Голова ОВА зазначив, що наразі зв’язку у місті майже немає. Тому, інформування щодо роздачі гуманітарної допомоги буде відбуватися завтра наступним чином: по місту будуть їздити машини рятувальників із гучномовцем.

"Разом із капеланом та місцевими волонтерами будемо роздавати гуманітарну допомогу тим, хто більше цього потребує", - зазначив Живицький.

Голова ОВА наголосив, що багато об'єктів по місту, у тому числі і лікарня, лишаються замінованими. Він закликав мешканців бути максимально обережними, а про підозрілі предмети повідомляти нашим військовим.

"На завтра ми організували евакуацію людей, які залишилися без житла, до більш безпечних місць. Також будемо вивозити поранених, яким потрібна допомога лікарів. Енергетики, комунальники та ДСНС зможуть повноцінно почати роботу після розмінування території громад", - повідомив він.

"У Тростянці живе мій рідний дядько. Я досі не знаю що з ним...", - додав Живицький.

Голова ОВА опублікував відео дороги на в'їзді в місто, на які видно знищену техніку ворога.

Як повідомлялося, 26 березня українські військові 93 бригади "Холодний Яр" за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець. Холодноярцям вдалося вигнати з міста "еліту" російських сухопутних військ - Кантемирівську танкову дивізію.

Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст від окупації.

22 березня у Тростянці сталася велика пожежа, яку тривалий час неможливо було загасити через бої.