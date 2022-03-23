Тривають бої в Тростянецькій громаді. 22 березня у Тростянці почалась велика пожежа, яку неможливо загасити, тому що в місті тривають бої і пожежники не можуть дістатись місця трагедії.

Через це голова Сумської ОВА/ОДА Дмитро Живицький звернувся до мешканців Тростянця з проханням зачинити вікна вікна і не виходити з укриттів, адже в місті тривають вуличні бої.

"Тростянець залишається містом і громадою, яка потерпає найбільше. Вбивають мирних людей, в багатьох населених пунктах немає води і можливості доставити ліки. Волонтери доставляють і ліки, і продукти по деяким громадам, куди є можливість дойти. Сьогодні роздали близько 5 тонн допомоги. На жаль, не всі можуть її отримати. В самому місті Тростянець небезпечно знаходитись на вулиці — російські солдати розстрілюють людей. Розстріляли жінку, яка пересувалась містом на велосипеді", — говорить Живицький.

Голова ОДА повідомляє, що у громаді немає можливості ховати померлих, немає, де зберігати тіла загиблих. Немає можливості приймати пологи у лікарні, тож жінки народжують дома. Останній автомобіль швидкої допомоги угнали російські військові і тому фізично неможливо надавати екстрену допомогу людям, які не можуть самі дістатись лікарні. Лікарня знаходиться в зоні ризику — її обстрілюють.

"Ми розуміємо, що Тростянець потерпає найбільше від агресії РФ і терористичних дій російських військових", — резюмує Живицький.