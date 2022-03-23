Генштаб: "Солдати і деякі командири білоруської армії відмовляються від участі в бойових діях"

Досі існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війні проти України.

Російська армія продовжує стратегічну наступальну операцію проти України і, у зв’язку з відсутністю успіхів у війні, перейшла до тотального знищення об’єктів критичної інфраструктури.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу станом на 24.00 22.03.2022 щодо російського вторгнення.

Росіяни продовжують здійснювати артилерійські обстріли та завдавати ракетно-бомбових ударів по житлових кварталамх населених пунктів, історичним пам’яткам архітектури, школам, лікарням та цивільним промисловим виробництвам.

"В містах та селах, що чинять мирний опір російським військам, ті вдаються до мародерства, насильства стосовно мирного населення.

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими Сил оборони продовжують утримувати займані рубежі, ведуть розвідку противника на всіх напрямках його висування та завдають йому вогневого ураження наявними силами та засобами.

Так, на Донецькому та Луганському напрямках, противник намагався просунутись та закріпитись, успіху не мав.

Військово-політичне керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військам ворога всебічну підтримку у використанні аеродромної та транспортної мережі, окремих закладів охорони здоров’я та є співучасником злочинів проти Українського народу".

У Генштабі підкреслюють, що залишається ймовірність залучення збройних сил республіки білорусь у війні проти України на боці російської федерації. "Але, за наявною інформацією, велика кількість особового складу та деякі командири, відмовляються від участі в окупаційних діях проти України".

"Українськими захисниками та захисницями було відбито 7 атак ворога та знищено 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем та кілька автомобілів, захоплено 3 БМП-3. Підрозділами ППО було уражено повітряні цілі противника, а саме 2 БПЛА, 4 літаки та ракета “Точка-У”. Втрати особового складу противника склали близько 100 осіб", — йдеться у повідомленні.