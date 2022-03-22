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На Донеччині та Луганщині українські підрозділи ППО збили чотири ворожих літаки та ракету «Точка–У»

Загальні втрати російських окупантів - близько ста осіб.

На Донеччині та Луганщині українські підрозділи ППО збили чотири ворожих літаки та ракету «Точка–У»
Фото: Оперативне командування "Північ"

На Донеччині та Луганщині українські військовослужбовці збили чотири російські літаки та ракету "Точка-У". Також Обʼєднаним силам вдалося протягом доби відбити сім атак ворога. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські захисники знищили 7 танків, 2 БМП, 6 артилерійських систем, 2 БпЛА, 7 автомобілів. Загальні втрати загарбників склали близько 100 осіб. Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили чотири ворожих літаки та ракету «Точка–У». Також наші воїни захопили декілька БМП-3 противника", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на сході України військові знищили три російські танки, два літаки та два безпілотники

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