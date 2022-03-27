ЗСУ: "Ракетний обстріл Львова – це промовистий ляпас президенту США"

Про тягом доби 26 березня Повітряні сили Збройних сил України збили лише один ворожий літак, оскільки Росія суттєво зменшила авіаційну активність у повітряному просторі України і завдає переважно масованих ракетних ударів.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих і балістичних ракет. Пуски здійснюються з моря, із суші та з повітря з-за меж території України. Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши в базу зберігання пального та по території бронетанкового заводу. Утім зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це – промовистий ляпас президенту США, який саме в той час перебував за якихось 10 хвилин польоту ракет окупантів від атакованого Львова", – йдеться в повідомленні.

"Після такого вчинку кремлівського фюрера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16 або ж F-18! Щоб ми на рівні билися в небі із переважними силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!" - додали військові.

Окрім згадано літака, Повітряні сили України також знищили щонайменше 12 безпілотників різних типів і дві крилаті ракети. Також Десантно-штурмові війська з переносних ракетних комплексів збили ще три крилаті ракети росіян.

ЗСУ зазначають, що для повітряної розвідки та дорозвідки об’єктів, по яких було завдано ударів, російські військові активно використовують безпілотні літальні апарати різних типів, від оперативно-тактичного рівня до квадрокоптерів, які дедалі більше знищуюся українською ППО.

Активні дії в небі продовжує авіація Повітряних сил, винищувачі патрулюють повітряний простір, здійснюючи перехоплення повітряних цілей, винищувальне прикриття військ та об’єктів. Ударна авіація продовжує завдавати ударів по військах рашистів на визначених напрямках.

Нагадаємо, сьогодні Джо Байден у своєму виступі у Варшаві застеріг президента РФ від агресії щодо країн НАТО. При цьому він зазначив, що російська агресія проти України, яка не є членом Альянсу, не вимагає від США безпосереднього втручання.