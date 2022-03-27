Росія робить усе, щоб на території України відбулася дерусифікація, - Зеленський

В Україні немає і ніколи не було мовної проблеми, але Росія робить усе, щоб на території нашої країни відбулася "дерусифікація".

Про це заявив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.

"А тепер ви, російські окупанти, цю проблему створюєте. Це ви робите все, щоб наші люди самі уникали російської мови. Тому що російська мова асоціюватиметься саме з вами. Тільки із вами. З цими вибухами та вбивствами. Із вашими злочинами", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що після того як Росія почала нове військове вторгнення в Україну, російська мова назавжди зникне з повсякденного життя громадян.

"Ви депортуєте наших людей. Ви цькуєте наших вчителів, змушуючи їх повторювати все за вашими пропагандистами. Це ви захоплюєте у полон наших мерів та українських активістів. Це ви розставляєте на окупованій території білборди із закликами (сьогодні вони з'явилися) не боятися говорити російською. Просто подумайте, що це означає. Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни. Росія сама робить усе, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація. Ви це робите. За одне покоління. Та назавжди. Це - ще один вияв вашої самогубної політики", - сказав президент.

Нагадаємо, тема російської мови і "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорили російські політики, в тому числі президент Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні.

За даними соцопитувань, 59% громадян України вважають російську мову іноземною.