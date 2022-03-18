​Для виявлення окупантів РНБО порадило українські слова, до яких непристосована "російськомовна щелепа"

"Шиболет" - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною".

Рада національної безпеки та оборони порадило українські слова, які не можуть правильно вимовити російські окупанти.

Про це повідомила пресслужба РНБО у Twitter.

"Слова, які швидко виявлять не носія української мови за вимовою: паляниця, молодиця, світлиця, нісенітниця, веселка, філіжанка, вештатися, духмяний, непереливки, кмітливий, пуцьвірінок, обценьки, теревенити, телепень та багато інших. Доповнюймо свій словник, допомагаймо ЗСУ нищити ворога!" - йдеться в повідомленні.

"Один із найпростіших способів виявлення ДРГ - повторення підозрілою особою українських слів, до яких непристосована "російськомовна щелепа". "Шиболет" - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною" - додали в РНБО.

👌ЦПД: Один із найпростіших способів виявлення ДРГ - повторення підозрілою особою🇺🇦слів, до яких непристосована «російськомовна щелепа». «Шиболет» - своєрідний мовний пароль, за допомогою якого можна розпізнати, що мова, якою розмовляє людина, є для неї нерідною💬#stoprussia pic.twitter.com/lXUns601sq — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) March 18, 2022

Мем "російськомовна щелепа" з'явився в 2014 році, після того, як в окупованому росією Криму росіянка заявила журналістам, що в російськомовних людей - "особливі щелепи". Жінка також заявила, що через це вона не може говорити українською, хоча "усе розуміє".

"У нас же, навіть ... це ось ... по-іншому тут щелепи... От ми ... Я на українській навіть не зможу, у мене по-іншому розташовані ось ці от кістки, напевно", - сказала жінка, показуючи на своє обличчя.

Нагадаємо, за даними соцопитувань, 59% громадян України вважають російську мову іноземною. Переважна більшість українців вважають знання англійської мови необхідним (84,9%), визнають, що вона дає кар'єрні переваги (86,9%) і що вона має бути обов'язковою для вивчення до середнього рівня (intermediate) в українських школах.

Знання німецької мови необхідним назвали 22,2% українців, французької - 13,7%, іспанської - 13,6%, польської - 11,1%, російської - 9,6%, китайської - 6,5%, португальської - 6,3%, арабської - 2,4%, інших - 1,4% разом узятих.

Тема російської мови і "захисту" російськомовного населення часто порушується у пропаганді на росТВ і у ЗМІ. Про це також постійно говорять російські політики, в тому числі президент Путін, виправдовуючи військову агресію в Україні.