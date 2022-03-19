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У Львівській області перебуває до 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, але прийматимемо стільки, скільки потрібно, - Козицький

Людей розселяють де можуть.

У Львівській області перебуває до 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, але прийматимемо стільки, скільки потрібно, - Козицький
Фото: скріншот

На території Львівської області перебуває до 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький в інтерв’ю LB.ua, зазначивши, що ця цифра є динамічною через те, що люди постійного перетинають кордон. 

“Дуже важко назвати точну кількість внутрішньо переміщених осіб. Умовно, для себе, ми виділяємо дві хвилі – тих, хто поїхав одразу, і тих, хто був змушений покинути свої міста після початку вже масових бомбардувань. У перші дні через нас проходили від 50 до 70 тисяч біженців – тих, хто прямував далі через кордон. Траплялося, на кордоні вони стояли по два-три дні. Наразі за добу кордон перетинає вже десь близько 20 тисяч.

За нашими підрахунками, сьогодні на території області перебуває від 350 до 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, але цифра дуже динамічна. І якщо, наприклад, брати той самий кордон, то близько 50 тисяч, переважно чоловіків, повернулися, аби зараз узяти в руки зброю”, - зазначив Козицький. 

За його словами, наразі в місті шукають недобудовані приміщення, щоб швидко привести до ладу і заселити туди людей. 

“Наше головне завдання – дати людям прихисток і можливість поїсти. Чи достатньо місць для перебування? Якщо на початку ми розселяли – в місті і області – в санаторіях, профілакторіях, садочках, то зараз уже шукаємо бібліотеки, театри, навіть недобудовані або в поганому стані приміщення, де можна зробити швидко косметичний ремонт, довести їх до ладу. Звичайно, ми будемо і надалі приймати людей – стільки, скільки потрібно”, - відзначив керівник ОВА. 

Максим Козицький зазначив, що завдяки підготовці регіону до епідемії Covid-19 в області немає проблем з наданням медичної допомоги з урахування кількості людей, що прибула. Завдяки волонтерам немає також проблем з ліками. 

“Ми також спокійно справляємось із забезпеченням медикаментами – завдяки гуманітарній допомозі, нашим мешканцям області, які нею займаються, волонтерам і підприємцям. З Польщі до нас зроблено коридор з хабами в Любліні, Ряшеві і Перемишлі.

Якщо брати харчування, то адміністрація спільно з фондом «World Central Kitchen» та місцевими підприємцями – групою «Фест», Вадо Арзуманяном, «Restaron», «Емілі-резорт» – готуємо близько 25 тисяч порцій гарячої їжі щодня. І плануємо збільшити кількість”, - резюмував Козицький.

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