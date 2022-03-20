Журналіст із Каховки Батурин повернувся з полону російських окупантів (оновлено)

Журналіст із Херсонщини Олег Батурин, який зник 12 березня, повернувся з полону російських окупантів.

Про це повідомив журналіст Костянтин Риженко у своєму Telegram-каналі.

Подробиці поки що невідомі.

"Каховського журналіста Олега Батурина відпустили додому Він зник 12 березня. Деталі його перебування в полоні наразі невідомі", - написав він.

Пізніше інформацію про звільненя Батурина підтвердила його сестра Ольга, передає "Радіо Свобода".

У фейсбуці вона опублікувала деталі про перебування брата у полоні, описані з його слів.

"12 березня о 17.00 на каховській автостанції мене схопили. Били. Принижували. Погрожували. Сказали, що вбʼють. Майже вісім днів. 187 годин полону. Практично без їжі. Кілька днів майже без води. Без мила, без змінного одягу. Не розуміючи, де я. Але вони чітко знали, за що. Вони хотіли зламати, розтоптати. Показати, що буде з кожним журналістом: тебе позбавлять. Тебе вбʼють" - написала вона.

Нагадаємо, Батурин зник 12 березня. Його дружина розповіла, що о 16:30 Олег пішов на зустріч, залишивши вдома телефон і документи. Обіцяв повернутися через 20 хвилин, але зник. Того самого дня зник активіст інформаційної оборони Нової Каховки Сергій Цигіпа. Його донька Дарина розповіла, що Сергій у суботу вранці вийшов з дому зі своєю собакою і досі про нього нічого невідомо.

Пізніше стало відомо, що Батурин і Цигіпа перебувають у полоні росіян у місті Херсон. Разом з ними росіяни захопили ще п'ятьох осіб.