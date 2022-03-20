На Сумщині окупанти кинули гранату в людей, двоє загиблих

На вулиці були мирні жителі.

У Тростянці (Сумська область) російські окупанти вбили двох чоловіків. В них кинули гранату.

Про це повідомляє пресцентр Сумської обласної прокуратури.

За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці збройних сил Росії, застосовуючи засоби, які заборонені міжнародним правом, на одній із вулиць м. Тростянець кинули гранату в людей. Унаслідок вибуху загинуло двоє чоловіків.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Проведення досудового розслідування доручено слідчим відділення поліції #1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції.

Нагадаємо, що 18 березня сили оборони України знищили під Тростянцем Сумської області колону ворожої техніки.

А 16 березня військові 93 ОМБр "Холодний Яр" знищили гаубичний дивізіон російських військ, що розташовувався на залізничному вокзалі у Тростянці.