Загальні втрати живої сили Росії склали близько 14700 осіб

У ворога також значно поменшало танків.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 по 20.03 орієнтовно склали близько 14700 осіб, 476 одиниць танків, 1487 бойових броньованих машин і 230 артилерійських систем.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

У РФ також поменшало на 74 одиниці ракетних систем залпового вогню, 44 засоби ППО, 96 літаків, 118 гелікоптерів, 947 авто, 3 кораблі чи катери, 60 цистерн із паливом, 21 БпЛА оперативного-тактичного рівня та 12 одиниць спеціальної техніки.

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Днями Оперативне командування "Південь" продемонструвало відео знищення за допомогою бойового безпілотника Bayraktar колони ворожої техніки. На відео "байрактар" демонструє унікальні можливості виявлення цілей з дистанції майже 50 км.