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Ніч на 20 березня у Києві минула спокійно, - КМДА

Працює інфраструктура міста.

Ніч на 20 березня у Києві минула спокійно, - КМДА

Ніч на неділю, 20 березня, у Києві минула спокійно, після завершення комендантської години столиця живе у режимі воєнного часу – працюють інфраструктура, продуктові магазини, аптеки та комунальний транспорт.

Про це повідомляє пресцентр КМДА.

"Ніч проти 20 березня пройшла спокійно. Працює інфраструктура міста, комунальники, транспортники, медики та рятувальники. Надаються усі комунальні послуги", - йдеться у повідомленні.

У КМДА уточнюють, що для сполучення лівого та правого берегів столиці працюють Північний і Дарницький мости. Також, як інформують у КМДА, у столиці відновлюють роботу міні-ярмарки та столичні ринки, продовжує працювати гуманітарний штаб.

Зазначимо, що у суботу, 19 березня, окупанти вперше за багато днів не обстрілювали столицю.

Також влада міста продовжує евакуйовувати людей із сіл і містечок Київщини, забезпечує транспортом, допомагає з тимчасовим проживанням.

Американські ЗМІ повідомили, що російські окупаційні війська споруджують під Києвом земляні вали.

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