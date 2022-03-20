На неділю погодили 7 гуманітарних коридорів у трьох областях

З Харкова до області відправляють гуманітарну допомогу.

На сьогодні, 20 березня, погоджено 7 гуманітарних коридорів. Про це повідомила міністр реінтеграції ТОТ Ірина Верещук.

Донецька область: людей везтимуть з міста Маріуполь до міста Запоріжжя.

Автобуси для марупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.

В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту. Адреси для дозаправки: вул.Кабельщиків, 132а та вул.Мелітопольське шосе, 87б

Також організовано транспортування до Бердянську і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша.

Київська область: з села Бобрик до Броварів. Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка,2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Також везтимуть людей з села Тарасівка до Броварів. Місце зборів – на вулиці Девяте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.

Можна буде виїхати з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин

З міста Харків будуть відправлені гуманітрані вантажі для міста Вовчанськ та селищь Рогань і Нова Рогань.

В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).

Станом на вчора Україні вдалося евакуювати 6 623 людини гуманітарними коридорами.