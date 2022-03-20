Росія спеціально створює умови для гуманітарної кризи в українських містах, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 06:00 20 березня.

Стан, становище, характер дій сил оборони суттєвих змін не зазнали. Наші захисники продовжують ефективно протистояти окупантам. Протиповітряною обороною Повітряних сил ЗС України збито три російські бойові вертольоти, йдеться у зверненні.

Протягом доби ворог активних наступальних дій не проводив, зосереджував зусилля на поповненні поточних втрат, відновленні частково знищеної техніки, перекиданні іноземних військових найманців до прикордонних з Україною районів, вирішенні хронічних проблем окупаційних військ, що діють на території України, з логістикою.

Окупанти терористичними методами насаджують жорсткий адміністративно-поліцейський режим, свідомо створюють умови для гуманітарної кризи на тимчасово зайнятих територіях. Так, минулої доби до Херсонської області з міста Апостолове Дніпропетровської області вирушили 14 вантажівок з продуктами харчування та медикаментами першої необхідності. Російські окупанти безпричинно не пропустили гуманітарний конвой. Так вони намагаються примусити до колабораціонізму місцеве населення. При цьому загарбники поширюють листівки з пропозиціями звернутися до окупаційної адміністрації. Громадянам обіцяють скасування кредитних боргів, а місцевим підприємцям - преференції у веденні бізнесу.

Стало відомо, що зі зведеного загону 331 гвардійського парашутно-десантного ударного костромського полку, який брав участь у бойових діях на Київському напрямку, залишився в живих один військовий, і той перебуває у шпиталі.

На тлі таких обставин командування російського Чорноморського флоту терміново проводить заходи для заміни 130 відмовників-контрактників 810 бригади морської піхоти на десантників 7 десантно-штурмової дивізії. Питання про їхню подальшу службу вирішує ФСБ.

Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації для поповнення 1 армійського корпусу. Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років. Це очікує і тимчасово окуповану територію Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2 армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдатів.

Російські терористичні війська продовжують відверто порушувати міжнародні конвенції про правила ведення війни. Масово фіксують факти використання форми ЗС України для проведення підривних і дискредитувальних дій російськими диверсантами.