Росія провалила взяття під контроль повітряного простору України, – Міноборони Великобританії

Росія провалила отримання контролю над українським повітряним простором. Агресор значною мірою покладається на дистанційне озброєння, яке запускає з безпечного для нього повітряного простору Росії і яке вражає цілі в Україні.

Українські сили продовжують ефективно захищати повітря, йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії станом на 19 березня.

"Отримання контролю в повітрі було однією з принципових російських цілей на початку конфлікту, і їхня тривала невдача в досягненні цього суттєво уповільнила операційний прогрес", – зазначили в Міноборони.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 19 March 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/CcIp8qZg3w — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 19, 2022

В оновленому звіті станом на ранок 20 березня британські військові додали, що окупанти Росії продовжують оточувати деякі міста на сході України. За минулий тиждень сили окупантів досягли лише обмеженого прогресу в захопленні цих населених пунктів. Водночас Росія збільшила свої невибіркові обстріли міст й ураження цивільного населення.

"Швидше за все, Росія продовжить вести важкий вогонь для підтримки нападу на міста. Нагадаємо, Чорне море та Білорусь залишаються основними точками, з яких Росія завдає ударів по Україні. По західних областях України, зокрема Львівській, Росія запускає ракети із суден, що перебувають в акваторії Чорного моря. Нещодавній удар по Львову було завдано ракетою, випущеною з підводного човна. Удар по полігону на Львівщині – з літаків, що були над цим морем.