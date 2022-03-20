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Росія провалила взяття під контроль повітряного простору України, – Міноборони Великобританії

ЗСУ ефективно захищають повітря. 

Росія провалила взяття під контроль повітряного простору України, – Міноборони Великобританії
Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Росія провалила отримання контролю над українським повітряним простором. Агресор значною мірою покладається на дистанційне озброєння, яке запускає з безпечного для нього повітряного простору Росії і яке вражає цілі в Україні.

Українські сили продовжують ефективно захищати повітря, йдеться у звіті Міністерства оборони Великобританії станом на 19 березня. 

"Отримання контролю в повітрі було однією з принципових російських цілей на початку конфлікту, і їхня тривала невдача в досягненні цього суттєво уповільнила операційний прогрес", – зазначили в Міноборони.

В оновленому звіті станом на ранок 20 березня британські військові додали, що окупанти Росії продовжують оточувати деякі міста на сході України. За минулий тиждень сили окупантів досягли лише обмеженого прогресу в захопленні цих населених пунктів. Водночас Росія збільшила свої невибіркові обстріли міст й ураження цивільного населення.

"Швидше за все, Росія продовжить вести важкий вогонь для підтримки нападу на міста. Нагадаємо, Чорне море та Білорусь залишаються основними точками, з яких Росія завдає ударів по Україні. По західних областях України, зокрема Львівській, Росія запускає ракети із суден, що перебувають в акваторії Чорного моря. Нещодавній удар по Львову було завдано ракетою, випущеною з підводного човна. Удар по полігону на Львівщині – з літаків, що були над цим морем. 

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