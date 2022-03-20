На ЧАЕС провели часткову ротацію персоналу

Персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин.

Сьогодні, 20 березня, наприкінці дня було проведено часткову ротацію персоналу Чорнобильської АЕС та евакуацію осіб, які перебували на території окупованої станції.

Про це йдеться на Faсebook-сторінці Державного спеціалізованого підприємства “Чорнобильська АЕС”.

За цей день вдалося вивезти 64 особи:

50 осіб змінного персоналу ЧАЕС,

9 службовців Національної гвардії України (8 жінок та 1 онкохворий),

службовця Держаної служби надзвичайних ситуацій,

4 сталкерів.

На заміну евакуйованому персоналу ЧАЕС вирушили 46 добровольців-працівників станції виконувати службові обовʼязки й забезпечувати функціонування підприємства.

Зазначимо, персонал перебував на робочих місцях близько 600 годин, виконуючи свої професійні обовʼязки та підтримуючи належний рівень безпеки.

Нагадаємо, окупанти перетворили ядерний об’єкт на військову базу.

Унаслідок ворожих дій російських окупантів Чорнобильська АЕС була повністю знеструмлена. Бойові дії унеможливлювали ремонтні роботи та відновлення енергоживлення.

13 березня українські фахівці поновили електропостачання на Чорнобильській АЕС і в місті Славутич. Наступного дня окупанти знову пошкодили відремонтовану українцями лінію до ЧАЕС. Аварійні бригади були змушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження.