Понад 1,5 млн дітей виїхали з України від початку війни, – ЮНІСЕФ

Загалом війна Росії проти України змусила понад 3,3 млн українців виїхати за кордон, майже 6,5 млн стали внутрішньо переміщеними особами.

Понад 1,5 мільйона дітей покинули Україну з 24 лютого. Загалом війна Росії проти України змусила понад 3,3 мільйона українців виїхати за кордон у пошуках безпеки, захисту та допомоги.

Про це в суботу, 19 березня, повідомила виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел, передає DW.

Згідно з інформацією ООН, майже 6,5 мільйонів українців стали внутрішньо переміщеними особами. Також станом на 16 березня з України виїхали 162 тисячі громадян третіх країн.

За межі країни виїхали 3 328 692 українців, з них 58 030 – в п'ятницю, 18 березня.

Близько 90% тих, хто покинув Україну, – жінки та діти. Чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України через воєнний стан. Утім для деяких категорій чоловіків існують винятки.

Найбільше біженців з України прибуло до Польщі – загалом понад 2 млн осіб. Молдова прийняла понад 518 тисяч біженців з України, Румунія – понад 359 тисяч, Угорщина – майже 300 тисяч, Словаччина – понад 240 тисяч.

В ООН уточнюють, що багато з тих, хто прибуває з України до сусідніх Польщі, Угорщини та Словаччини, потім їдуть далі, в інші країни Європейського Союзу в межах Шенгенської зони, яка дає право на вільне пересування.

"За нашими оцінками, велика кількість людей переїхала в інші країни", – зауважили в організації.

Водночас за даними УВКПЛ ООН, понад 184 тисячі українців прибуло до Росії, а 2,5 тисячі – до Білорусі. Крім того, з 21 по 23 лютого в Росію прибули 50 000 людей з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України (ОРДЛО).