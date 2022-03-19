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Військові збили зі "стінгера" російську ракету "Точка-У"

Ракету збили над Попасною.

Українські військові збили біля Попасної Луганської області ракету з тактичного комплексу "Точка-У". Про це повідомляє Інформагентство Міноборони АрміяInform.

За даними АрміяInform, ракету збили за допомогою ПЗРК «Стінгер».

Фото: точка-у

"Наші воїни біля Попасної збили з ПЗРК «ТОЧКУ-У»! Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер». Наші воїни не перестають нас дивувати!" - зазначили в інформагентстві.

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило список військовослужбовців 448 ракетної бригади (військова частина № 35525) зі села Клюква Курської області, на озброєнні якої перебували тактичні ракетні комплекси 9K79-1 “Точка-У”.

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