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Путін дав зрозуміти, що країни НАТО у небезпеці, - міністр оборони Британії

Йдеться про розгортання військ на східному фланзі НАТО.

Путін дав зрозуміти, що країни НАТО у небезпеці, - міністр оборони Британії
Бен Воллес
Фото: ЕРА/UPG

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес заявив, що президент Путін дав ясно зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці. Зокрема, через розгортання військ на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє Sky News.

"Путін ясно дав зрозуміти в своїх погрозах, що всі ми піддаємося ризику", - сказав він, розповідаючи про розширене розгортання військ для союзників по НАТО в інших частинах Європи.

Водночас Воллес похвалив реакцію Британії на російську агресію, додавши, що наразі в Україну направляється додаткове обладнання. 

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс вважає, що санкції проти російських олігархів, запроваджені через військове вторгнення РФ в Україну, ніколи не будуть зняті.

Прем'єр Британії Борис Джонсон також переконаний, що Захід зробив жахливу помилку, дозволивши президенту РФ Путіну уникнути відповідальності за анексію Криму та розв’язання війни проти України у 2014 році. На його думку, Росію слід залишити без прибутків від продажу нафти й газу.

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