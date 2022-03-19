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Щоб плутали з росіянами: окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки

Білі пов'язки не є розпізнавальним знаком цивільного населення.

Щоб плутали з росіянами: окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки
Фото: ЕРА/UPG

Окупанти примусово вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб їх плутали з військовими загарбників.

Про це повідомляє пресцентр полку "Азов".

"Окупанти вдягають на мешканців Маріуполя білі пов'язки, щоб українські захисники плутали їх з росіянами! За свідченнями місцевих мешканців росіяни вводять в оману цивільних громадян, пов'язуючи їм білі пов'язки - ніби-то як розпізнавальний знак цивільного населення. Наголошуємо!!! Білими пов'язками росіяни визначають свою путінську армію, ховаючись таким чином за цивільними і наражаючи їх на додаткову небезпеку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українське керівництво працює над визволенням Маріуполя, задіюючи всі можливі міжнародні механізми, сказав радник керівника ОПУ Олексій Арестович. 

Вранці 19 березня бійці полку "Азов" здійснили спецоперацію та завдали значних втрат ворогу в Маріуполі.

Тим часом російські окупанти знищили металургійний комбінат "Азовсталь", заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

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