"За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П", - прокоментував голова ДПСУ Дейнеко.

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо "30 срібняків".

Відео голова ДПСУ опублікував у фейсбуці.

Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і намагався вручити йому мішечок із монетами.

"Це - наказ", - зазначив він.

"Це наказ для вас, але не для мене", - війдповів йому Сокол, відвернувся і з невдоволеним виглядом пішов.

"Із презирством", - кинув йому навздогін мішочек із монетами український прикордонник.

"Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків - це плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки білорусь генерал-лейтенанту Лаппо А.П. Знайте. Перемога буде за Україною!!!", - прокоментував інцидент Дейнеко.

Нагадаємо, основними напрямками, звідки Росія завдає ударів по Україні, є Білорусь і Чорне море. З території Білорусі (аеродроми Лунинець, Барановичі, Ліда) злітають російські літаки та бомбардують українські міста в Житомирській, Чернігівській, Київській та інших областях.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим також повідомив, що останніми днями в медіапросторі країни почали поширювати інформацію про нібито намір України напасти на республіку 23-24 лютого. Тому, нібито атаки з боку Білорусі - "превентивні".

При цьому білоруськв влада замовчує причини загибелі білоруських далекобійників в Україні. Як відомо, двоє громадян республіки загинули 10 березня в Коростені внаслідок авіаудару російської армії.