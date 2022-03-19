Москва відправляє "на забій" в Україну потенційних сепаратистів, труни їдуть у Дагестан

На третій день широкомасштабної агресії проти України (26 лютого) Росія вперше публічно визнала факт загибелі у "спеціальній операції в Україні" свого військовослужбовця - глава Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття сім'ї офіцера Нурмагомеда Гаджімагомедова, вихідця з республіки.

Про це йдеться в повідомленні руху Ідель-Урал.

Коли відлік знищених окупантів пішов на сотні, найбільша північнокавказька республіка знову вибилася в лідери за кількістю загиблих серед інших російських регіонів. Точне число втрат із Дагестану невідоме, але воно значно перевищує список, встановлених поіменно.

За свідченнями місцевих, морги в Білорусі переповнені трупами російських військових. Окрім суто технічних причин з їхнім упізнанням і доправленням на батьківщину, також виконується рознарядка: інформувати про втрати поступово, щоб не шокувати росіян справжніми масштабами.

Джерела видання "Кавказ. Реалії" повідомляють про щонайменше 130 контрактників з республіки, які загинули в Україні. При цьому навіть у вищому керівництві люди не знають точної цифри втрат.

Зазначають, що в дагестанському Буйнакську розташований пункт постійної дислокації 136 окремої мотострілецької бригади, активно залученої до війни в Україні разом з іншими частинами та з'єднаннями 58 загальновійськової армії РФ. Крім того, відсоток дагестанців серед контрактників у російській армії загалом значно вищий за середній.

"Військова служба в Дагестані - це один з небагатьох варіантів для чоловіків вирватися з того безпросвітного стану, в який увігнали республіку російські чиновники. Згідно з офіційною статистикою, Дагестан займає третє місце в РФ за народжуваністю та перше за приростом населення. У республіці багато молодих людей, які не можуть себе реалізувати через відсутність роботи, соціальних ліфтів і соціальної справедливості", - йдеться в матеріалі.

Дагестан займає перше місце РФ за обсягом дотацій з федерального бюджету. Торік республіка отримала 77,5 млрд рублів. За тією самою статистикою, в Дагестані найнижчі в РФ витрати регіонального бюджету на душу населення - трохи більше ніж 69 тис. рублів.

За рівнем безробіття Дагестан офіційно посів друге місце в Росії з показником 12,1%. Але реальна ситуація ще гірша.

Уже понад 30 років у Дагестані виборюють право на відновлення Аухівського району чеченці-акінці. Їм це пообіцяла російська влада. Але для здійснення цього рішення необхідно відселити в інше місце лакців і аварців, що встигли тут облаштуватися, поки чеченці перебували в депортації. Лакців з Ауху поступово переселяють до району Махачкали, від чого зовсім не в захваті місцеві кумики.

Гірські райони Дагестану зовсім недавно були охоплені партизанською війною з федеральною владою під егідою Імарату Кавказ та Ісламської держави. Збройне протистояння тут почалося ще 1999 року, коли російська армія застосувала артилерію, ракети та авіацію проти сіл Кадарської ущелини.

Хто може, масово виїжджає з Дагестану в інші регіони РФ, насамперед у великі міста. Там уже утворилися досить численні дагестанські земляцтва, які вносять чималий внесок у загальну міжетнічну напруженість у суспільстві. Але молодого, голодного та злого контингенту, як і раніше, вистачає і в самій республіці.

"Схоже, Москва цілком свідомо пішла на утилізацію проблемних дагестанців шляхом перетворення їх на гарматне м'ясо у війні проти України... Дагестанські районні військкомати пропонують підписати контракт для участі у «спецоперації». Охочим обіцяють платити щомісяця 177-215 тис. рублів залежно від звання. Як і скрізь у РФ, місцева дагестанська влада вправляється в демонстрації своєї лояльності Кремлю, тараторячи про «патріотичний обов'язок» і «боротьбу з фашизмом». Цікаво, що заспівають ці сатрапи, коли Москва, покарана санкціями, вже не зможе виділяти достатнє грошове забезпечення молодим, голодним та озброєним дагестанцям у російській уніформі?" - зазначають автори статті.