У місцях обстрілів немає жодних військових об'єктів.

Російські окупаційні війська із систем залпового вогню "Град" обстріляли мирне населення міста Кремінна, що на Луганщині.

Про це повідомляє пресцентр МВС.

"18 березня рано-вранці російські окупанти здійснили обстріл житлових районів м. Кремінна. У місцях обстрілів, поблизу приватних домоволодінь, немає жодних військових об'єктів, блокпостів і навіть об’єктів інфраструктури. Російські війська навмисно обстрілюють житлові квартали, де мешкають мирні громадяни", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що окупанти вели вогонь із "градів".

Нагадаємо, що 18 березня росіяни вбили в Луганській області чотирьох людей, 10 отримали поранення. Унаслідок потужних обстрілів Сєвєродонецька, Рубіжного, Привілля, Кремінної пошкоджено 54 будинки та обʼєкти інфраструктури.

Також очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай спростував ворожий фейк про те, що Росія зайняла вже всю область. Окупанти лише частково зайшли в Рубіжне і частково в Попасну.