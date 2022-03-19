Бездозвільний проїзд для гуманітарних вантажів в Україну запровадили вже 14 країн

Польща, Словаччина, Австрія, Угорщина, Румунія, Німеччина, Італія, Литва, Латвія, Естонія, Словенія, Молдова, Чехія та Туреччина запровадили бездозвільний проїзд для перевізників гуманітарних вантажів в Україну. Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“Йдеться про звільнення українських перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення через вказані країни. Низка країн ЄС звільнили українських перевізників від сплати за користування дорогами своїх країн”, - зазначається в повідомленні.

Одночасно міністерство бронює військовозобов’язаних водіїв, які не мають ліцензії на міжнародні автомобільні перевезення, але бажають їх здійснювати.

З моменту отримання Мінінфраструктури функцій бронювання військовозобов’язаних водіїв надійшли звернення від 212 компаній-перевізників і прийнято позитивне рішення щодо 98 компаній-перевізників і 236 водіїв.

“Таких рекордно коротких термінів обробки запитів вдалося досягти завдяки створенню спільного оперативного штабу Мінінфраструктури та ДСБТ. Також було адаптовано роботу електронної системи “ШЛЯХ” відповідно до умов воєнного часу”, - підкреслили у відомстві.

Також завдяки спрощенню процедури виїзду/вʼїзду водіїв вантажного транспорту, які здійснюють перевезення для потреб ЗСУ та гуманітарної допомоги, з початку повномасштабної фази війни через систему “ШЛЯХ” оброблено та надано дозвіл на перетин кордону 12 107 водіям; 3 809 водіїв уже перетнули державний кордон і повернулися з вантажем для потреб ЗСУ та гуманітарним вантажем.