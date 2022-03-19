У Маріуполі "азовці" знищили танк і два БТРи російських окупантів

Вранці 19 березня бійці полку "Азов" здійснили спецоперацію та завдали значних втрат ворогу у Маріуполі.

Про це повідомляє телеграм-канал полку.

Відомо, що в ході спецоперації бійці полку "Азов" провели рейд до ворожого командного пункту та тилового пункту управління, в ході якого знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, і до взводу піхоти. За попередніми даними знищено 1 танк, 2 БТРи та вантажні автомобілі.

Нагадаємо, що російські окупанти знищили металургійний комбінат "Азовсталь", заявив заступник мера Маріуполя Сергій Орлов.

У середньому за добу на Маріуполь російські окупанти скидають від 50 до 100 авіабомб. У результаті, за попередньою оцінкою, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% не підлягає відновленню. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що в оточеному російськими військами Маріуполі відбувається найгірша гуманітарна катастрофа на Землі.