У Запоріжжі оголосили комендантську годину до ранку 21 березня

У Запоріжжі з вечора 19 березня вводиться посилена комендантська година. Вона триватиме з 16:00 19 березня до 06:00 21 березня.

Про це у Facebook повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Відповідно до рішень військового командування в Запоріжжі вводиться комендантська година з 16:00 19 березня до 06:00 годин 21 березня 2022 року. Просимо поставитися з розумінням", - зазначив він.

Нагадаємо, що 18 березня п’ять автобусів з евакуйованими мешканцями Маріуполя виїхали з Бердянська до Запоріжжя.

Також 18 березня російські військові обстріляли військовий об'єкт під Запоріжжям.

А 16 березня уперше з початку війни в Запоріжжі зазнали бомбардування цивільні об'єкти.