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Шотландія та Уельс готові розмістити 4 тис. біженців із України

Програма "Homes for Ukraine" передбачає, що біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами.

Шотландія та Уельс готові розмістити 4 тис. біженців із України
Фото: EPA/UPG

Шотландія та Уельс готові розмістити чотири тисячі українців, які тікают від російської військової агресії.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Уряди Шотландії та Уельсу готові прийняти чотири тисячі біженців з України в межах програми «Homes for Ukraine»", -  йдеться у спільній заяві урядів Шотландії та Уельсу.

Програма "Homes for Ukraine" передбачає, що біженці можуть домовитись про розміщення з фізичними чи юридичними особами, але Сполучене Королівство участі в процесі не братиме.

Зазначається, що Шотландія та Уельс самі ініціювали державну допомогу для українців, домовившись, що Шотландія прийме 3 тисячі мігрантів, а Уельс – тисячу.

Нагадаємо, через військове вторгнення Росії, за останніми оцінками агентства ООН з питань міграції, більше 6,5 млн  українців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей виїхали за кордон.

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