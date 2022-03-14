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ВООЗ: від війни в Україні постраждали вже 18 млн людей

6,7 мільйона українців були змушені втекти від війни в безпечніші області, майже 3 млн людей покинули країну. 

ВООЗ: від війни в Україні постраждали вже 18 млн людей
Фото: Макс Требухов

Кількість постраждалих від війни в Україні становить 18 мільйонів людей, 6,7 мільйона з яких є внутрішньо переміщеними особами. Майже 3 мільйони людей покинули країну. 

Такі дані в понеділок, 14 березня, оприлюднило Бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я в Україні.

У ВООЗ констатують, що "ланцюги постачання були серйозно порушені. Багато дистриб’юторів не працюють, а деякі запаси недоступні через військові дії".

"Запаси медикаментів закінчуються, а лікарням складно надати всю необхідну допомогу хворим і пораненим", – наголошують у міжнародній організації.

Станом на 12 березня ВООЗ підтвердила загалом 31 напад на систему охорони здоров’я у період з 24 лютого по 11 березня 2022 року. Унаслідок цих нападів було підтверджено 12 смертей і 34 поранення, з яких 8 поранених і 2 загиблих були медичними працівниками. Перевіряються інші атаки.

"ВООЗ рішуче засуджує акти насильства проти системи охорони здоров'я. Кожен напад позбавляє людей доступу до медичних послуг, що рятують життя. Кожен напад є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та прав людини", – підкреслили у ВООЗ.

Напередодні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко повідомив, що російські війська з початку війни в Україні знищили сім лікарень, пошкодили 104 медичні заклади. Були обстріляні 34 машини екстреної медичної допомоги, більшість з них виведено з ладу. 

Унаслідок обстрілів загинули шестеро медичних працівників, понад 12 тяжко поранено.

Ляшко запевнив, що, незважаючи на втрати, можливість отримати медичну допомогу в Україні є, всі заклади охорони здоров’я працюють. 

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