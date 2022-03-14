На Чернігівщині унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено підземне газосховище

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу російських окупантів пошкоджено Олишівське підземне сховище газу на Чернігівщині.
Про це повідомили у Нафтогазі.
‘Сьогодні близько 9 години ранку під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд”, – йдеться в повідомленні.
Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту.
Персонал газосховища терміново евакуйовано. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлено газ. Усі зовнішні комунікації відключено.
“Жертв і постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій”, – додали в компанії.
Нагадаємо, ракети російських окупантів влучили в газорозподільчу станцію в Ізюмському районі Харківської області.