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На Чернігівщині унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено підземне газосховище

Персонал терміново евакуйований. 

На Чернігівщині унаслідок обстрілу окупантів пошкоджено підземне газосховище
ілюстративне фото
Фото: Укртрансгаз

Сьогодні вранці внаслідок обстрілу російських окупантів пошкоджено Олишівське підземне сховище газу на Чернігівщині.

Про це повідомили у Нафтогазі

‘Сьогодні близько 9 години ранку під час обстрілу російськими окупаційними військами села Олишівка (Чернігівська область) у будівлю на території підземного газосховища влучив снаряд”, – йдеться в повідомленні.

Пошкоджено насосну станцію подачі метанолу на майданчик газозбірного пункту.

Персонал газосховища терміново евакуйовано. Із комунікацій майданчика газозбірного пункту стравлено газ. Усі зовнішні комунікації відключено. 

“Жертв і постраждалих серед працівників Олишівського ПСГ немає. Наразі на об'єкті продовжуватиметься плановий періодичний контроль та обхід комунікацій”, – додали в компанії.

Нагадаємо, ракети російських окупантів влучили в газорозподільчу станцію в Ізюмському районі Харківської області.

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