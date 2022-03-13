Ракети російських окупантів влучили у газорозподільчу станцію в Ізюмському районі Харківської області.

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.

"Вночі, внаслідок чергового обстрілу, ворожі ракети влучили в установку комплексної підготовки газу ГПУ «Шебелинкагазвидобування», що знаходиться поблизу с. Глазунівка Ізюмського району Харківської області. Інформація про пожежу надійшла від оператора об'єкту о 22:37 12 березня. До місця виклику виїхало відділення служби порятунку. На момент прибуття вогнеборців горіли: будівля операторної та газовий сепаратор. Спостерігалось інтенсивне факельне горіння газу з установки та трубопроводу, що знаходиться біля приміщення операторної, руйнівні пошкодження приміщення операторної", - йдеться у повідомленні.

Площа пожежі складала близько 300 кв.м. Рятувальники перекрили запірні арматури, що ведуть до пошкоджених установок та трубопроводів та провели їх охолодження. Після цього інтенсивність горіння зменшилась. За попередніми даними травмований 1 працівник підприємства, загиблих немає.

Зазначимо, що однією з найкритичніших точок в Харківській області залишається Ізюм. Окупанти намагаються захопити місто, що дасть їм можливість вдарити в тил українським військам на Донбасі.

Нагадаємо, що у суботу, 12 березня, біля Слов'янська Донецької області під обстріл потрапив евакуаційний поїзд. Загинула провідниця поїзда, ще одна – у лікарні.