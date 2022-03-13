Ракетний удар по Міжнародному центру миру та безпеки поблизу Львова було здійснено з літаків, що вилетіли з Саратова в Росії. Ворог задіяв ракети класу "повітря-земля".
Такі дані на брифінгу озвучив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. За попередніми даними, було випущено більш ніж 30 ракет. Спрацювала ППО і певну їхню кількість збила.
Оновлено. Близько 12:25 Козицький оприлюднив оновлені дані щодо загиблих внаслідок удару. Кількість жертв зросла з 9 до 35 людей.
"35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі", – написав він у Telegram.
Козицький закликав блогерів не публікувати самостійно фото руйнувань, щоб ворог не міг чітко сказати, що було уражено. Поширювати можна тільки офіційну інформацію.
У Telegram Львівської ОДА оприлюднили також, як можна допомогти пораненим унаслідок бомбардування:
- Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).
- Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).
- Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).
- Коагулятор електро-хірургічний (2 шт.).
- Дриль ортопедичний (1шт.).
- Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).
В кого є можливість допомогти, прохання контактувати: +380979858669.
Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна через БФ "Фундація підтримки медицини для військових".
Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон), що розташований поблизу Львова. У цьому центрі працюють іноземні інструктори.
Крім того, Старичі, де розташовано цей центр, розташовані за 23,15 км від Грушева, де є прикордонний пункт на межі з Польщею. Польща – країна НАТО.