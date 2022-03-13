З акваторії Чорного та Азовського морів було випущено більш ніж 30 ракет.

Фото: Генштаб ЗСУ Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок.

Ракетний удар по Міжнародному центру миру та безпеки поблизу Львова було здійснено з літаків, що вилетіли з Саратова в Росії. Ворог задіяв ракети класу "повітря-земля".

Такі дані на брифінгу озвучив начальник Львівської ОВА Максим Козицький. Авіаудар здійснили з акваторії Чорного та Азовського морів. За попередніми даними, було випущено більш ніж 30 ракет. Спрацювала ППО і певну їхню кількість збила.

Оновлено. Близько 12:25 Козицький оприлюднив оновлені дані щодо загиблих внаслідок удару. Кількість жертв зросла з 9 до 35 людей.

"35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі", – написав він у Telegram.

Козицький закликав блогерів не публікувати самостійно фото руйнувань, щоб ворог не міг чітко сказати, що було уражено. Поширювати можна тільки офіційну інформацію.

У Telegram Львівської ОДА оприлюднили також, як можна допомогти пораненим унаслідок бомбардування:



Апарати зовнішньої фіксації кісток (передпліччя, стегнової кістки, великогомілкової кістки) – (100 шт.).

Насос для вакуумної терапії ран (20 шт.).

Комплект витратних матеріалів для вакуумної терапії ран (200 шт.).

Коагулятор електро-хірургічний (2 шт.).

Дриль ортопедичний (1шт.).

Укомплектовані індивідуальні тактичні аптечки для військових (50 тис. шт.).

В кого є можливість допомогти, прохання контактувати: +380979858669.

Фінансово підтримати поранених бійців, які перебуватимуть у Львівському госпіталі можна через БФ "Фундація підтримки медицини для військових".

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок 13.03

Старичі. Гвардійське. Львівська область. Ранок. 13.03

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков закликав закрити над Україною небо у звʼязку з атакою росіян на Міжнародний центр миротворчості та безпеки (більш відомий як Яворівський полігон), що розташований поблизу Львова. У цьому центрі працюють іноземні інструктори.

Крім того, Старичі, де розташовано цей центр, розташовані за 23,15 км від Грушева, де є прикордонний пункт на межі з Польщею. Польща – країна НАТО.