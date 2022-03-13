Росіяни знову завдали авіаудару по Чернігову, є загиблі

Російські війська в ніч на 13 березня завдали чергового удару по Чернігову. Бомба влучила в багатоповерхівку на проспекті Миру.

За попередніми даними, одна людина загинула, двох урятували. Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.

"Протягом доби зареєстровано 10 пожеж, з яких 8 ліквідовано підрозділами ДСНС. Із них 5 пожеж унаслідок обстрілів. На пожежах загинуло 3 людей", – також написав він.

Піротехніки ДСНС здійснили три виїзди по Чернігову для розмінування снарядів, які не вибухнули.

Нагадаємо, Російська Федерація вже багато днів поспіль атакує Чернігів з повітря. Через нічний удар 11 березня все місто лишилося без водопостачання, почалися проблеми з електрикою та опаленням. 9 березня росіяни обстріляли колону людей, яка намагалася вийти з Чернігова. За словами мера, загинула дитина.