По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Росіяни підуть у наступ протягом двох-трьох тижнів, - Арестович
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Якою може бути наступна фаза війни? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Винищувачі Повітряних сил провели до десяти боїв на кількох напрямках і повернулись без втрат, – Командування ПС
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по полігону поблизу Львова (оновлено)
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
Українські сили ППО збили ще один Су-34 окупантів
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
У Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
Україна креативно організувала повітряну оборону, – Пентагон
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
У Бородянці кадировці розстріляли 12 поранених росіян, - Центр стратегічних комунікацій
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни знову завдали авіаудару по Чернігову, є загиблі

Від обстрілів почалися пожежі. 

Росіяни знову завдали авіаудару по Чернігову, є загиблі
Чернігівщина після ударів росіян
Фото: Чернігівська ОДА

Російські війська в ніч на 13 березня завдали чергового удару по Чернігову. Бомба влучила в багатоповерхівку на проспекті Миру.

За попередніми даними, одна людина загинула, двох урятували. Про це повідомив у Telegram голова Чернігівської ОДА Вʼячеслав Чаус.

"Протягом доби зареєстровано 10 пожеж, з яких 8 ліквідовано підрозділами ДСНС. Із них 5 пожеж унаслідок обстрілів. На пожежах загинуло 3 людей", – також написав він.

Піротехніки ДСНС здійснили три виїзди по Чернігову для розмінування снарядів, які не вибухнули. 

Нагадаємо, Російська Федерація вже багато днів поспіль атакує Чернігів з повітря. Через нічний удар 11 березня все місто лишилося без водопостачання, почалися проблеми з електрикою та опаленням. 9 березня росіяни обстріляли колону людей, яка намагалася вийти з Чернігова. За словами мера, загинула дитина. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також