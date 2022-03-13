В Івано-Франківську ворог вдарив по аеропорту, – мер

Сьогоднішні ранкові вибухи в Івано-Франківську, за попередніми даними, були спричинені ударами по аеропорту.

Про це в Telegram написав мер міста Руслан Марцінків. Деталі встановлюють.

"Я нагадую, що ціль ворога – посіяти паніку і страх. Ворог може і буде завдавати ударів у тилу України. Треба бути максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку з офіційних джерел (від мене, від голови військової адміністрації чи з додатку «Тривога»). І виконуйте вказівки, які вам дають! Райони, наближені до аеропорту, я прошу за можливості переїхати", – зазначив він.

Повітряна тривога в Івано-Франківську не вщухала кілька годин, з 3:30 і до пів на восьму.

Нагадаємо, ворог сьогодні також завдав удару по Львівській області. Російські війська обстріляли Яворівський полігон.