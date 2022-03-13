У Миколаєві вранці росіяни завдали бомбового удару по комплексу "Зоря"

Вранці 13 березня російські війська обстріляли ДП "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування Зоря".

Обставини зʼясовуються, повідомив у Telegram голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"За попередніми даними, вранці бомбили "Зорю", по матеріальних воротах... Орки не тільки нас бояться, вони нас поважають. Це основний показник того, що перемога буде за нами", – вважає Кім.

НВКГ "Зоря", зокрема, виготовляє газові турбіни для флоту.

Нагадаємо, за вчорашню ніч Росія пошкодила в Миколаєві більш ніж 160 будинків, 11 закладів освіти та лікарню №3. Росіяни стріляли хаотично.