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Біля Слов’янська під обстріл потрапив евакуаційний поїзд, загинула провідниця, ще одну – поранено (оновлено)

Обстріл стався поблизу ст. Брусин. 

Біля Слов’янська під обстріл потрапив евакуаційний поїзд, загинула провідниця, ще одну – поранено (оновлено)
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У суботу, 12 березня, біля Слов'янська Донецької області під обстріл потрапив евакуаційний поїзд.

Як повідомляють джерела LB.ua, о 22:05 окупанти обстріляли евакуаційний поїзд 261/262, який їхав до Лимана Краматорського району за пасажирами.

Загинула провідниця поїзда, ще одна – у лікарні.

На Лиман поїзд їхав порожнім. У ньому були лише провідники, поїзний електромеханік і начальник поїзда.

Оновлення. В Укрзалізниці уточнили, що поїзд на Лиман зазнав обстрілу в ніч з 12 на 13 березня.

"Поблизу ст. Брусин у Донецькій області був уражений уламками під час обстрілу пасажирський потяг. Він прямував для здійснення евакуаційного рейсу до м. Лиман, щоб забрати мешканців Луганської та Донецької областей, які опинились у зоні запеклих бойових дій", – сказано в повідомленні.

Від завданих ушкоджень одна з провідниць цього потягу загинула, інша була поранена та доставлена до лікарні у Слов'янську, де наразі їй надається допомога.

Укрзалізниця докладає зусиль, щоб евакуювати поїзну бригаду ушкодженого поїзда та всіх пасажирів, у тому числі близько 100 дітей, які очікували на порятунок на вокзалі місті Лиман.

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