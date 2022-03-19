У Сєвєродонецьку спробують відновити електропостачання, якщо не буде обстрілів

У Сєвєродонецьку зникла електрика, постачання світла спробують відновити в разі відсутності обстрілів з боку окупантів.

Про це повідомили в Луганській ОВА.

За словами очільника ОВА Сергія Гайдая, росіяни обстрілами пошкодили трансформаторну підстанцію в окремих районах Сєвєродонецька.

"Ще одна частина міста залишилася без світла. За умови дотримання росіянами режиму тиші електрики спробують відновити подачу електроенергії. Крім того, намагатимемося відремонтувати вводи на пошкоджених раніше підстанціях Сєвєродонецька", - розповів він.

Нагадаємо, що за ніч 18 березня окупанти зруйнували понад 20 житлових будинків та об’єктів інфраструктури в Сєвєродонецьку та Рубіжному.

17 березня Росія обстріляла в Сєвєродонецьку (Луганська область) притулок благодійної недержавної організації "СОС Дитячі містечка Україна", де перебувають матері з дітьми.

12 березня Генштаб повідомив, що Росія планує захопити Сєвєродонецьк.