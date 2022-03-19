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Російські окупанти втратили майже 14,5 тис. осіб

Також знищено 466 танків окупантів та майже сотню літаків.

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо втрат окупаційної армії.

Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу.

Отже, загальні бойові втрати ворогів з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 14 400 осіб, 
  • танків ‒ 466 од, 
  • бойових броньованих машин ‒ 1470 од, 
  • артилерійських систем – 213 од, 
  • РСЗВ - 72 од, 
  • засоби ППО - 44 од,
  • літаків – 95 од, 
  • гелікоптерів – 115 од, 
  • автомобільної техніки - 914 од,
  • кораблі /катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
  • Спеціальна техніка - 11.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. 

Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Міністерство оборони України
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ
Фото: Головнокомандувач ЗСУ

Нагадаємо, що українські захисники знищили декілька колон техніки росіян у Сумській і Миколаївській областях. Також вони ліквідували командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта генерал-лейтенанта Мордвичова.

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