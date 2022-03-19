Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нові дані щодо втрат окупаційної армії.
Про це повідомляє пресцентр Генерального штабу.
Отже, загальні бойові втрати ворогів з 24.02 по 19.03 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 14 400 осіб,
- танків ‒ 466 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1470 од,
- артилерійських систем – 213 од,
- РСЗВ - 72 од,
- засоби ППО - 44 од,
- літаків – 95 од,
- гелікоптерів – 115 од,
- автомобільної техніки - 914 од,
- кораблі /катери - 3 од,
- цистерн з ПММ - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17.
- Спеціальна техніка - 11.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, що українські захисники знищили декілька колон техніки росіян у Сумській і Миколаївській областях. Також вони ліквідували командувача 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил окупанта генерал-лейтенанта Мордвичова.