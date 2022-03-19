Стефанчук: Невідкладна євроінтеграція України стане ключовим фактором стримування агресії РФ

Верховна Рада України просить посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо пришвидшення набуття членства України в Євросоюзі

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук у феййсбуці.

Він зазначив, що рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії.

"Ми щоденно 24/7 торуємо свій шлях до ЄС. Ми шукаємо найшвидший маршрут, оминаючи затори, спричинені бюрократією. Наше бажання бути частиною європейської сім’ї настільки сильне, що нас не зупиняють жодні обставини. Щоразу ми доводимо, що достойні бути членом ЄС, сплачуючи найвищу ціну - тисячі життів Українців. Таку ціну не платив жоден народ, жодна країна, яка є членом ЄС", - написав голова Верховної Ради.

Стефанчук наголосив, що керівництво парламенту та представники різних фракцій і груп звернулися до Президента European Parliament Roberta Metsola та Ursula von der Leyen - President of the European Commission - Fanpage з проханням посприяти швидкому позитивному висновку Європейської Комісії щодо набуття Україною членства в ЄС.

"Рішення ЄС щодо невідкладної євроінтеграції стане ключовим фактором стримування російської агресії. А також справедливою винагородою Українського Народу за його боротьбу за свободу, демократію та європейські цінності!", - запевнив Стефанчук.

Нагадаємо, 71% опитаних жителів Франції, Німеччини, Італії та Польщі схвалюють вступ України в ЄС.

26 лютого президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз підтримати Україну наданням перспективи членства у ЄС.