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На "святкування" восьмої річниці окупації до Криму з’їдуться прокремлівські виконавці і байкери

Будуть "Любе", Чичеріна, Газманов та "Нічні вовки". Путін не приїде.

На "святкування" восьмої річниці окупації до Криму з’їдуться прокремлівські виконавці і байкери
Фото: rt.com

У Криму та Севастополі 18 березня російська влада відзначає восьму річницю окупації українського півострова.

Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв анонсував "велику програму заходів", зокрема, концерт на підтримку війни Росії проти України, пише "Крим.Реалії".

"На концерті виступатимуть гурт «Любе», Олег та Родіон Газманови, Юлія Чичеріна та наші найкращі творчі колективи міста", – ідеться в телеграм-каналі Развожаєва.

Лідер прокремлівського байкерського клубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов заявив, що 18 березня організує "традиційний автомотопробіг та святкову програму на горі Гасфорта".

"Колона з мотоциклів та автомобілів стартує 18 березня о 10:00 від перехрестя К. Маркса та вул. Сєрова в Сімферополі і пройде до Сапун-гори, де з'єднається із севастопольською колоною. Святкова загальна автомотоколона проїде через центр Севастополя до гори Гасфорта", – повідомили "Нічні вовки".

Раніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що Путін не відвідає концерт у Москві, присвячений восьмій річниці окупації Криму, і не поїде цими днями на півострів.

Представництво президента України в АР Крим закликає громадян України не брати участь у заходах, які організовує російська влада з нагоди восьмої річниці окупації українського півострова через можливі провокації.

Раніше стало відомо, що Україна ініціює міжнародний розшук російського співака Олега Газманова та інших діячів російського шоу-бізнесу у зв'язку з підозрою у зазіханні на територіальну цілісність та недоторканність України.

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