Висновок щодо членства України в ЄС буде підготовлено протягом кількох місяців, – Зеленський

Європейська комісія відповість на заявку України щодо членства в Європейському Союзі за кілька місяців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками розмови з президенткою ЄК Урсулою фон дер Ляєн.

"Мав предметну розмову з президентом ЄК. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК дано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети", – написав у твіттері глава Української держави.

За словами заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви, будуть також враховані досягнення України в імплементації Угоди про асоціацію та поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі, адже Україна вже імплементувала "значну частину aqcuis ЄС".

"Висновок ЄК буде представлений на розгляд держав-членів ЄС, які мають схвалити рішення про надання Україні статусу країни-кандидата та започаткування переговорів про вступ. Від сьогодні м’яч на стороні ЄС. Але ми готові до постійної взаємодії з Європейською Комісією в процесі підготовки висновку", - зазначив Жовква.

Швидкість, з якою ЄС розглядає заявку України на членство, він назвав безпрецедентною, але "для нас все одно ще досить повільною".

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

7 березня Євросоюз запустив процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови про вступ. Цього ж дня агентство Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів написало, що низка країн ЄС виступила проти надання Україні цього тижня статусу кандидата. Німеччина, Нідерланди та кілька інших країн наполягають на тому, щоб Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.

11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС.