ЄС сказав "так" євроінтеграції України, – президент Литви

Лідери країн Європейського Союзу схвалили декларацію, яка каже "так" євроінтеграції України. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа і назвав це рішення історичним.

"Історична ніч у Версалі. Після п'яти годин гарячих дискусій лідери ЄС сказали "так" українській євроінтеграції. Процес почався", – написав Науседа у своєму Twitter за підсумками 5-годинних дебатів лідерів країн Євросоюзу.

Екстрений саміт ЄС щодо питань російської агресії проти України відбувся в ніч на 11 березня у Версалі. Одним з найбільш спірних положень, які обговорювали на ньому, стало про вступ України до ЄС.

"Тепер ми і українці повинні зробити це швидко. Героїчна українська нація заслуговує знати, що їй раді в ЄС", – додав президент Литви.

A historic night at Versailles. After five hours of heated discussions EU leaders said yes to Ukrainian eurointegration. The process started. Now it is up to us and Ukrainians to accomplish it fast. Heroic Ukrainian nation deserves to know that they are welcome in EU. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 11, 2022

Як пише "Європейська правда", засідання Європейської ради (саміту ЄС) було неформальним і завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС.

Дискусія тривала за зачиненими дверима. Ухвалене рішення щодо європерспективи звучить так:

"Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року президент України, реалізуючи право України обирати свою долю, подав заявку України на вступ до Європейського Союзу.

Рада ЄС без зволікань запропонувала Єврокомісії подати свій висновок щодо цієї заяви відповідно до відповідних положень договорів ЄС. До винесення цього висновку вже відтепер ми будемо ще більше зміцнювати наші зв’язки та поглиблювати наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху. Україна належить до нашої європейської родини".

У рішенні є низка позитивних зсувів порівняно з попередніми формулюваннями, однак у ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ні позитивних, ні негативних згадок про "пришвидшену процедуру вступу", якої прагнула Україна.

7 березня Євросоюз запустив процедуру розгляду заявок України, Грузії та Молдови про вступ. Цього ж дня агентство Bloomberg з посиланням на європейських дипломатів писало, що низка країн ЄС виступила проти надання Україні цього тижня статусу кандидата. Німеччина, Нідерланди та кілька інших країн наполягають на тому, щоб спочатку Європейська комісія висловилася щодо готовності України до процесу вступу до Євросоюзу, перш ніж ухвалювати політичне рішення стосовно надання статусу кандидата на членство.

За словами співрозмовника агентства, ці країни хочуть зосередитися на практичній підтримці України та припиненні війни, а не на запуску процесу вступу до ЄС, який може зайняти десятиліття.

Нагадаємо, 28 лютого, на пʼятий день повномасштабної війни Росії проти України, президент Володимир Зеленський підписав заявку на невідкладний вступ до Євросоюзу за спрощеною процедурою. З ініціативою такої заявки для України виступила Словаччина, а рішення про прискорене надання членства підтримала низка держав ЄС, зокрема Угорщина.

1 березня Європейський парламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.