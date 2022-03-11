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Президент Латвії зустрівся із представниками восьми організацій української діаспори

На зустрічі обговорили надання допомоги Україні.

11 березня президент Латвії Егілс Левітс прийняв посла України в Латвії Олександра Міщенка та представників восьми патріотичних діаспорських організацій українців в Латвії.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

У зустрічі взяли участь керівники українських діаспорських організацій, що увійшли до складу Конфедерації українців Латвії "Віче", повідомляє пресслужба посольства України в Латвії.

"Під час зустрічі була детально обговорена ситуація в Україні, що пов’язана з війною, яку розв’язала Росія проти нашої держави. Також учасники зустрічі обговорили діяльність Центру допомоги Україні, який було створено на базі Конфедерації українців Латвії «Віче». Керівник «Віча» Валерій Олейнічук поінформував про організацію збору гуманітарної допомоги в Латвії та її відправку в регіони України", – сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Фото: facebook.com/UKRinLatvia

Під час зустрічі було детально обговорено питання роботи Ризької української середньої школи, яка наразі приймає дітей із сімей біженців з України, що прибули до Латвії. 

Егілс Левітс закликав української громаду Латвії бути активним провідником політики Латвії у наданні допомоги та підтримки українського народу.

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