Росія готує серію кривавих провокацій, щоб змусити керівництво Білорусі до війни проти України, – Резніков

Російська авіація готується завдати удару по білоруських селах з повітряного простору України.

Міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до білоруського народу. Глава українського оборонного відомства попередив громадян сусідньої країни про провокації, які готує Росія, і закликав не дати Кремлю знищити майбутнє Білорусі.

Подаємо повний текст звернення у перекладі українською.

"Друзі. За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій.

Згідно з їхнім злочинним задумом, російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що розташовані поблизу українсько-білоруського кордону. Зокрема, удару можуть зазнати н.п. Копани Столинського району Брестської області.

Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України.

Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України. Москва намагається пов'язати вас кров'ю.

Гарантую, що українська армія не планувала, не планує і не плануватиме жодних агресивних дій проти Білорусі.

За 15 днів війни українські війська знищили понад 12 тисяч російських солдатів.

Не дозвольте втягти свою країну в цю війну! Збережіть життя своїх близьких! Не дайте Кремлю знищити майбутнє Білорусі!"