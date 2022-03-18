Стефанчук допустив можливість зміни Конституції в частині руху до НАТО

"Будемо дивитися, до якого шляху будуть йти переговірники".

Українська влада обговорить формулювання щодо євроатлантичних прагнень держави після закінчення переговорів з приводу припинення війни. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху будуть йти переговірники, і тоді вже відшукуватимемо ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або змінюватиме Конституцію в цій частині", – сказав речник в ефірі телеканалу "1+1".

Він наголосив, що для України важливим є те, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".

"Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі, і, безумовно, приєднаємось до її обговорення", – додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше про невеликі шанси вступу до НАТО обмовився президент Володимир Зеленський.

«Роками ми чули про нібито «відкриті двері». Але вже почули також, що нам туди (в Альянс. – ред.) не увійти. І це правда і потрібно це визнавати. Радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і наших партнерів, які нам допомагають», – сказав він.

Відзначимо, що у 2019 році Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.